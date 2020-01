Virgin Tonic : Lana Del Rey admet avoir acheté sa robe des Grammy Awards au centre commercial !

Chanel, Dior, Versace, Giambattista Valli... La plupart des célébrités avaient opté pour une marque de Haute-Couture à l'occasion de la cérémonie des Grammy Awards qui se tenait ce dimanche 26 janvier. Véritable concours de la tenue la plus originale (voire la plus chère), l'événement est aussi l'occasion de faire le buzz et de marquer les esprits. Une manière de penser qui ne semble pas vraiment concerner Lana del Rey. En effet, à contre-courant du reste de ses acolytes, la chanteuse avait opté pour une alternative tout à fait différente...

"Je l'ai achetée au centre commercial, je l'ai vue et je l'ai aimée. Donc c'est un peu du dernière minute mais je l'aime beaucoup." a confié l'interprète de Video Games sur le tapis rouge de la cérémonie. Et même si cette tenue ne valait pas des dizaines de milliers de dollars comme beaucoup d'autres ce soir-là, la robe à 400 dollars a fait son effet. Personnellement on aime beaucoup, et vous ?