Tout sourit à Lady Gaga qui cartonne à l'affiche de A Star is Born. La chanteuse y donne la réplique à Bradley Cooper, montrant qu'elle aussi bonne devant une caméra que sur une scène. Et puisqu'elle connait un succès phénoménal, la star s'est offert une maison à Chelsea, dans le sud-est de Manhattan et ce, pour la modique de 30 millions de dollars. Oui, vous avez bien lu : la maison (colossale) de la pop star lui a côuté près de 30 millions de dollars (environ 26 millions d'euros, pour les curieux).

Au total, cette maison de 11 000 mètres carrés comprend "cinq chambres, et presque autant de salles de bain grand luxe. Deux salons de réception, ainsi qu'un boudoir faisant office de bureau et de salle de réunion. Il y a également une immense cuisine ainsi qu'une salle à manger attenante, un dressing, ou encore une salle de gym", explique Cosmopolitan. On ne va pas se mentir, ça nous fait presque autant envie que la maison de Zedd... mais avant de se l'offrir, on va attendre encore un peu !