Virgin Tonic : La Xbox series X est disponible !

C'est officiel, ce mardi 10 novembre marque le jour de la sortie de la nouvelle Xbox séries X ! Alors que Microsoft avait lancé les pré-commandes le 22 septembre dernier, la console avait dû s'opposer à la sortie de la Playstation 5, qui demeure la préférée des français. Mais qu'importe, très attendue tout de même, la console sera proposée au prix de 499,99 euros ! Une somme rondelette que l'on peut tout de même réduire en préférant la version moins puissante et sans lecteur Blu-Ray, la Xbox Series S, vendue 299 euros. À noter qu'il faudra impérativement commander votre nouveau joujou sur internet puisque les boutiques de multimédia sont considérées comme non essentiel durant le confinement et sont donc toutes fermées.

Quand ton rêve est sur le point de se réaliser.Les Xbox Series X|S arrivent demain.#PowerYourDreams pic.twitter.com/9JhkiVjMjk — Xbox FR (@XboxFR) November 9, 2020

À noter que la Xbox Series X pourra lire tous les jeux de Xbox One, ainsi que les jeux des précédentes générations de consoles (Xbox 360 et Xbox) qui avaient été rendus compatibles avec la Xbox One par leurs développeurs. On appréciera également le design de la Xbox Series S que l'on découvre dans un noir mat et en forme de brique rectangulaire. Si il reste encore quelques exemplaires, cela ne devrait pas durer indéfiniment ! Alors, on attend pas et on casse sa tirelire !