Virgin Tonic : La ville de Grenoble s'appelait Grelibre sous la Révolution Française !

Vous le saviez ? En 1814, le roi Louis XVIII décide d'annuler le décret mis en place quelques années plus tôt par les sans-culottes concernant les changements de noms de plusieurs communes imposés pendant la Révolution Française. Parmi ces dernières, la ville de Grelibre est concernée. En effet, en raison du terme "noble" inscrit dans son nom, la commune iséroise fut un temps rebaptisée par ce terme plus révolutionnaire. Une information que l'on aurait pas forcément soupçonné et qui nous est offerte par Clément dans sa chronique journalière qui révèle des anecdotes surprenantes sur tous les sujets possibles et imaginables !

D'ailleurs, Grenoble n'est pas la seule ville concernée. La preuve, Le Parisien avait dressé, il y a quelques années, une carte de France avec tous les changements de noms imposés à certaines communes pendant la Révolution Française. Et elles sont plus de 3000. Par exemple, Bucy-le-Roi (Loiret) fut rebaptisée Bucy-la-République, La Villedieu (Charente-Maritime) fut renommée La Carmagnole ou encore Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) est ainsi devenue Bains-sur-Seine. Une anecdote intéressante qui marque l'unique fois dans l'histoire de France où un tel remodelage s'est produit !