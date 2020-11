Virgin Tonic : La vente de Polly Pocket (vintage) monte en flèche

Si vous avez grandi dans les années 90, alors vous avez forcément connu les Polly Pocket. Si la marque continue d'évoluer et de proposer de nouveaux jouets chaque année, force est de constater que les jouets dits "vintage" ont plus de succès. Pour preuve, les ventes d'anciens Polly Pocket montent en flèche sur les site de revente... et les prix s'envolent.

Les Polly Pocket remontent en flèche

Tenez-vous bien, un modèle de réveil de voyage se vend jusqu'à 1 200 euros ! Devenus de véritable objets de collections, ces petits jouets s'offrent une seconde jeunesse en 2020. Si jamais vous cherchiez l'inspiration pour Noël, on vous laisse aller parcourir les offres - et vous replonger dans votre enfance au passage.