Préparez-vous ! Plus que quelques semaines et les premiers vacanciers partiront en vacances. Mais avant de tout mettre dans le coffre de la voiture et de tracer la route, encore faut-il réussir à faire ses valises. A chaque fois, c'est le même problème : on ne sait pas quoi emmener, on prend toujours trop et surtout, on lutte pour la fermer. Si vous prenez la voiture, vous n'aurez donc aucun problème (hormis pour réussir à fermer le coffre). Mais si prenez l'avion, on a trouvé la valise connectée qu'il vous faut.

la valise Travelmate, celle qu'il vous faut !

La porter ou la traîner dans tout l'aéroport, franchement, ce n'est pas l'idéal - surtout quand on est chargé et quand on doit garder un oeil sur les enfants. Mais avec la valise conçue par Travelmate Robotics, vous n'aurez plus à vous inquiéter ! Parce que connectée, cette valise vous suivra partout. Elle se déplace seule (à 6km/h) et si jamais vous devez courir, elle mettra même un coup petit coup d'accélérateur. Proposé sur différentes plateformes, le produit n'a pas pu être développé mais clairement, on aurait aimé ! Mais qui sait, peut-être sera t-elle mise en vente un jour ?