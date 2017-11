Virgin Tonic : La tour Eiffel qui rétrécie; le secret pour réussir... Voici les news pour briller à la machine à café

Dans le Virgin Tonic, il existe une seule règle bien simple : passer un bon moment ! C'est en tout le but de Camille Combal et de toute l'équipe. Et pour se faire, on vous concocte un mix de loyers payés, de jeux et de news insolites ! Après avoir découvert le secret ultime aux hommes et aux femmes pour mieux dormir au lit, ou encore la belle histoire de cet automobiliste qui remercie les gendarmes après s'être fait retirer son permis, place aux news pour briller à la machine à café !

Saviez-vous que la tour Eiffel change de taille en hiver à cause du froid ? Elle rétrécierait à cause du froid de 4 à 8 centimètres !

Vous vouliez trouver le secret de la réussite ? Il est sous votre nez depuis (pratiquement) toujours ! Sachez que lorsque vous progressez en orthographe, vous progressez dans toutes les autres matières !

13% des hommes coucheraient pour réussir ! On place ça là... ! Qu'en pensez-vous ?

Les femmes perdent 17 minutes tous les matins en choisissant les habits qu'elles porteront pour la journée. 1 femme sur 5 n'est alors pas contente de son choix !