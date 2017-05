Virgin Tonic : La taille de votre tasse influence le goût de votre café !

Le café est un indispensable le matin ou pendant les pauses pour un bon nombre d'entre nous. Fort, serré, long, avec ou sans lait, le choix est vaste et il y en a pour tous les goûts. S'il est conseillé de ne pas boire de café le lendemain d'un concert pour protéger votre ouïe, l'une des boissons préférées des français est permise tout au long de la journée. Cependant, d'après une étude qui a été publiée en mars 2017 dans le magazine Food Quality and Preference, l'épaisseur et la taille de la tasse ou du mug choisi aurait un impact sur le goût du café qu'il contient.

La taille de la tasse a un impact sur le goût de votre café

Une expérience relayée par Refinery 29 a été réalisée sur 300 personnes venant de Chine, du Royaume-Uni et de Colombie qui ont dû noter l'intensité, l'arôme, l'amertume, le degré de caféine, la température, et la douceur de certains cafés soigneusement sélectionnés. Ils ont dû également donner le prix qu'ils seraient prêts à payer pour chaque café. Une majorité des participants ont jugé que le café contenu dans une petite tasse était plus intense et amer que dans une grande où le café était jugé plus doux. Les anglais et les colombiens ont affirmé être prêts à payer plus cher pour le café dans une grande tasse, contrairement aux chinois qui ont dit qu'ils payeraient le même prix pour les cafés dans des petites ou grandes tasses. En fonction du goût que vous voulez pour votre café, vous savez maintenant quel type de tasse choisir !