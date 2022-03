Virgin Tonic : La Superfétation ? On vous explique comment deux bébés sont nés le même jour... sans avoir été conçus en même temps

Le mot peut sembler compliqué mais le concept, lui, est un peu plus simple : le 10 août 2021, une jeune californienne a donné naissance le même jour à deux petites filles, qui ne sont pas jumelles... les deux petites filles n'ont pas été conçues en même temps. "Lors de la première échographie, ils ont découvert qu’ils n’attendaient pas un mais deux bébés. Odalis Martinez a indiqué, au Daily Mail, que pendant sa grossesse, elle était tombée enceinte une seconde fois, cinq jours après avoir conçu son premier enfant", explique ainsi Pourquoi Docteur.

Elles naissent en même temps mais ne sont pas jumelles

Neuf mois plus tard, la jeune femme a ainsi accouché de ses filles, Lilo et Imelda. Les deux bébés sont nées le même jour, à la même heure MAIS, elles ne sont pas jumelles... c'est ce que l'on appelle la superfétation. Ce qu'il faut savoir, c'est que "cette situation se produit lorsqu'un ovule est fécondé et s'implante dans l'utérus pour la deuxième fois quelques jours ou semaines seulement après que le processus se soit produit pour la première fois"... c'est un phénomène extrêmement rare.

"Parfois, mon mari et moi, enfin plutôt mon mari, les confondons l'une avec l'autre. En général, j’arrive à les différencier, parce que je suis avec elles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais beaucoup de personnes les confondent", explique la jeune maman. En tout cas, les bébés sont en bonne santé et c'est tout ce qui compte.