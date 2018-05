Virgin Tonic : La statue d'Emmanuel Macron pourrait bien être refaite avant d'entrer au musée Grévin

Et si la statue du président Macron était à refaire ? C'est ce qui semble être en train de se jouer. Mercredi, le président du musée Grévin a avoué que la statue entrée au musée "ne convenait pas". "Un visage angoissé et crispé, une statue figée qui ne vit pas, ce n'est pas beau, il y a quelque chose qui ne va pas", a t-il déclaré à l'AFP. A peine dévoilée, la statue a fait parler sur les réseaux, inspirant bon nombres de memes aux internautes.

En exclusivité découvrez la statue d'Emmanuel Macron, qui vient de rentrer au musée Grévin.

Alors… sur une échelle de ressemblance de 0 à 10, vous lui mettez combien ?#SeptÀHuit pic.twitter.com/1tSqWfnIU8

— Sept à Huit (@7a8) 13 mai 2018

"La statue d'Emmanuel Macron n'est pas encore validée, je ne veux pas que l'on ait un personnage qui soit aussi contesté sur les réseaux sociaux. (...) On ne s'interdit pas de refaire la statue, de tout recommencer s'il le faut", a t-il ajouté. C'est aujourd'hui (vendredi, donc) que la décision sera prise : la statue sera t-elle dévoilée comme prévue le 24 mai prochain ? Verdict bientôt ! Mais comme le souligne le président du musée, une statue pareille représente beaucoup de travail : "50.000 et 60.000 euros et sa réalisation prend au mois six mois". Emmanuel Macron fera en tout cas son entrée au Musée Grévin et on espère que cette fois, la télé suédoise ne se moquera pas !