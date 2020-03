Virgin Tonic : La solitude du Speaker du RC Lens en plein match (VIDEO)

Le speaker du match entre le RC Lens et Orléans en Ligue 2 s’est enflammé et a beaucoup fait rire les internautes... pourquoi ? Tout simplement à cause de se solitude. Pour rappel, les matchs de football se tiennent dorénavant à huit clos - en raison du coronavirus.

Incroyable séquence au Stade Bollaert grâce au speaker du @RCLens après le but de Florian Sotoca ???????? pic.twitter.com/0EmQODacid — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 9, 2020

Si le RC Lens l'a emporté 1-0, le public n'était pas présent pour fêter la victoire. Quelques secondes après que l'attaquant lensois Florian Sotoca ait ouvert le score sur penalty à la 50e minute, le speaker du RC Lens, Cyril Jamet a pris son micro et a décidé de ne pas changer la routine. «Buuuuuuuuut pour le Racing Club de Lens, du numéro 7, Florian...». Sa voix a résonné dans tout le stade…