Virgin Tonic : La Sicile va rembourser une partie des billets d'avion et des frais d'hôtel des touristes !

Voilà une nouvelle qui pourrait peser dans la balance des touristes déçus de ces derniers mois ! Après la crise du coronavirus et la fermeture des frontières, de nombreux voyageurs n'avaient pas pu se rendre sur les lieux de leurs vacances et avaient été forcés d'annuler leurs plans. Un malheureux contre-temps qui a gravement touché l'Italie, pays où le COVID-19 a fait de nombreuses victimes, et particulièrement la Sicile.

Toutefois, l'île italienne a décidé de prendre une décision drastique pour attirer à nouveau les foules sur ses terres. En effet, le gouver­ne­ment régio­nal de Sicile a annoncé officiellement qu’il couvri­rait la moitié des frais de vol et un tiers des frais d’hô­tel pour les voya­geurs qui souhaitent venir en Sicile dans les prochains mois. Un énorme investissement de 50 millions d'euros mais une goutte-d'eau comparé au milliard de pertes encaissé par cette région d'Italie depuis le début du confinement. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il vous suffira de vous rendre sur le site http://www.visitsicily.info/. N'oubliez pas de nous envoyer une carte lorsque vous serez sur place !