Virgin Tonic : La salopette pour homme fait son grand retour !

Oubliez les bermudas (en plus, ils ne vous aideront jamais à draguer correctement) et optez pour la salopette ! Selon le magazine GQ, la salopette ferait son grand retour dans le menswear : cet été messieurs, il faudra ressortir votre plus belle salopette et surtout, ne plus avoir peur de donner l'impression d'être déguisé en Super Mario. Si vous êtes du genre à faire attention à la mode, alors vous savez que cette saison, la tendance est à l'utilitaire : boots de randonnée ou combinaisons, les créateurs puisent de plus en plus leur inspiration hors des cadres prédéfinis. Et la grande star cette saison, c'est la salopette.

Chris Pine and Annabelle Wallis in London ???? pic.twitter.com/0sTv2xgyp0 — best of chris pine (@bestofpine) 29 mars 2018

"Née à la fin du 18ème siècle, la salopette a été créée pour couvrir le travailleur et a été produite en masse par Levi Strauss un siècle plus tard en 1873", explique le magazine. Plus d'un siècle plus tard, la salopette prend sa revanche et s'impose en indispensable dans vos penderies. Et ça, on le doit à l'acteur Chris Pine : aperçu à l'aéroport de Londres, celui qui brillé dans Wonder Woman a redonné à la salopette ses lettres de noblesses. Et vous, oseriez-vous ?