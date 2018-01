Virgin Tonic : La saison 8 de Game of Thrones sera diffusée...

Après vous avoir livré les news pour briller à la machine à café, on souhaite vous parler d'une info majeure ! Si vous êtes fans de la série épique créée par HBO, cela fait plus de 6 mois que vous avez du mal à vous remettre du final de la saison 7. Et les nouvelles ne sont pas bonnes puisque nous en savons plus sur le retour de Game of Thrones. D'après les créateurs et les showrunners de la série, il semblerait que GOT fasse son grand retour... en 2019 !

Pour les fans qui pensaient retrouver la série en 2018, c'est loupé ! La patience est mère de toutes les vertus, ne l'oubliez pas, vous en aurez besoin. Car selon la chaîne, la saison 8 de Game of Thrones sera officiellement diffusée le 24 mai 2019 et pas avant ! Si cette date a été gelée par les créateurs, il faut tout de même prévoir un retard potentiel de la production, juste au cas où, pour éviter toute déception...