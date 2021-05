Virgin Tonic : La Réunion de Friends sort aujourd'hui, 3 choses à savoir sur cet épisode exceptionnel

Nous y sommes ! Depuis plus d'un an, la toile n'attend qu'une chose : le retour de Friends. Si la pandémie a retardé le tournage de cet ultime épisode, le casting a finalement pu se retrouver, le temps d'un épisode spécial. Ce 26 mai marque ainsi l'arrivée de cette réunion tant attendue sur HBO Max. Et la bonne nouvelle pour les fans français, c'est que qu'elle sera disponible dès 9 heures sur la plateforme Salto. En attendant de découvrir tout cela, voici trois choses à savoir.

Casting

Evidemment, le casting complet se retrouvera : Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et Matthew Perry sont donc prêts à refléter sur la série culte. Mais, ils seront pas seuls ! L'on attend ainsi l'interprète de Janice mais aussi, de Richard. Et ce n'est pas tout : Justin Bieber, David Beckham ou encore Cara Delevingne seront de la partie.

Salaire

Côté salaire, notez que Jennifer Aniston a touché un chèque de 2,5 millions de dollars pour tourner cette ultime épisode.

Ce ne sera pas un "vrai" épisode

Cette réunion sera l'occasion de revoir des scènes cultes et de vois les acteurs refléter sur la série. On le savait, il n'est en aucun cas question d'un véritable épisode...

Rendez-vous sur Salto !