"Libérée, délivrée...", la chanson de Disney la plus connue au monde aurait-elle été pompée sur une autre ? C'est ce que semble affirmer un artiste chilien. Jaime Ciero (l'artiste chilien en question) est allé jusqu'à attaquer Disney en justice. Et ce n'est pas tout ! Selon le site TMZ, Jaime Ciero ne se contenterait pas simplement d'attaquer les studios puisque Demi Lovato et Idina Menzel (interprètes des versions anglaises de la chanson) seraient, elles aussi, visées. Jaime Ciero dit-il la vérité ? On vous laisse juger par vous-même :

Jaime Ciero est clair : Volar ( Voler en français) est similaire à la version de Disney - voire même un peu trop similaire : "Pour lui, les similitudes sont indéniables, du point de vue des structures musicales, des mélodies, de l'agencement des notes et même des paroles" peut-on lire dans The Huffington Post. Récompensé aux Oscars le couple à l'origine de la bande originale évoquait une journée passée dans un parc de Brooklyn en parlant de ce qui a inspiré le titre.

Jaime Ciero, de son côté, réclame un pourcentage sur les bénéfices récoltés par le morceau. Mais parce que les accusations de plagiat demandent de nombreuses preuves, ce sera à la justice de prendre sa décision.