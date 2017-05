Virgin Tonic : La Reine d'Angleterre conduit sans permis et c'est légal ! 

Des photos de la Reine d'Angleterre, version Game of Thrones, au volant créent la polémique. Mais pourquoi ça ? Tout simplement parce qu'elle n'a pas le permis de conduire ! Et oui, il se trouve qu'à 91 ans, Elizabeth II est la seule personne du Royaume-Uni à avoir le droit de conduire sans permis. Une règle curieuse qui fait partie de ses prérogatives royales. Ainsi, elle n'a pas à tenir des règles s'appliquant sur la route (dans la limite du raisonnable on espère). La souveraine n'est pas pour autant un danger au volant. Elizabeth II aurait appris à conduire à l'âge de 9 ans alors qu'elle était mécanicienne pendant la Seconde Guerre Mondiale nous apprend Public.

Elizabeth II au volant

Un pouvoir qui n'est visiblement pas conféré à sa descendance ! Le prince Charles et la princesse Anna ont eux dû suivre des leçons de conduite et décroché leur permis comme tout le monde dans les années 60.... Sinon, devenir community manager de la Reine d'Angleterre, ça vaut le coup !