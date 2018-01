Virgin Tonic : La quête sans contact existe (Amen)

Si vous n'avez jamais de monnaie sur vous, alors le paiement sans contact a changé votre vie. Et ce qui est beau c'est que plus ça va, plus cette technique de paiement se démocratise (oui, vous pouvez même payer votre baguette de pain avec le sans contact). Evidemment, le concept n'a pas mis longtemps à être adopté et pour se mettre à la page, l'église aussi a sauté le pas. Accrochez-vous, la quête passe -elle aussi- au sans contact.

Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les églises ne vont pas s'y mettre tout de suite. La première à inaugurer ce nouveau système sera, selon Le Parisien, l’église Saint-François de Molitor à Paris (XVIe). Pour ce faire, l'église sera équipée de "cinq paniers en osier connectés, équipés d’un smartphone relié à une mini-borne de paiement", expose Le Parisien. Grâce à l'écran tactile, les paroissiens pourront choisir le montant de leur offrande (2, 3, 5 ou 10€). "Les paniers seront ensuite rapportés à la sacristie et les informations contenues dans le lecteur envoyées à un serveur qui traitera les données bancaires afin que chaque compte soit débité à J+1 maximum", a expliqué Christophe Rousselot (directeur du développement des ressources financières au diocèse de Paris)

Une application permettait déjà le paiement virtuel mais cette fois, on passe à l'étape supérieure...!