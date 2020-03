Virgin Tonic : La Quarantaine version Twitter

Depuis le 16 mars, la France est placée en confinement généralisé. Les français sont appelés à rester chez eux le plus possible - et de ne se déplacer qu'en cas d'extrême nécessité. Mais, difficile pour de nombreux Français de se plier aux règles. Or, pour faire reculer le virus, il n'y aura pas de meilleures solutions. Pour lutter contre la morosité de la situation, de nombreux internautes se sont emparés de twitter - nous offrant ainsi leurs plus beaux tweets. Riez un peu, on vous promet, ça fait du bien.

#MonChat #COVIDー19 #Confinement Mon chat respecte les règles édictées par le gouvernement et a décidé de se mettre en #quarantaine pic.twitter.com/xz1qPWFPqK — Bololo (@Ben_M7791) March 15, 2020

Sur insta je vois des meufs elle se maquillent et tout ! MAIS VOUS ALLEZ OÙ? #quarantaine pic.twitter.com/i8qfaaqAd7 — GIPSY (@GIPSY_ILUS) March 16, 2020

Avouez, on ne remerciera jamais assez Twitter d'exister.