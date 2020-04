Virgin Tonic : La Princesse de Suède se porte bénévole à l'hôpital

Comme en France, les pays nordique sont confinés - y compris la Suède ! Or, à l’hôpital Sophiahemmet de Stockholm récemment, une personnalité est venue prêter main forte au personnel soignant... tenez-vous bien, la princesse Sofia de Suède (35 ans, belle-fille du roi Carl 16 Gustave et de la reine Silvia) s'est portée volontaire.

Pour la famille royale, hors de question de rester les bras croisés. La princesse à suivi une formation express pour aider les membres de l’hôpital. Le palais royal de Suède a expliqué que "La princesse a été affectée à un service de l'hôpital pour aider aux tâches de soins les plus simples, au nettoyage et plus encore", elle sait réagir aux situations d’urgence.