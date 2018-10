Virgin Tonic : La police britannique recherche... le sosie de Ross de Friends !

C'est probablement l'un des avis de recherche les plus diffusés et partagés : la police britannique recherche activement un homme ayant commis un vol dans un restaurant et le comble, c'est qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à David Schimmer, l'acteur qui interprète notre Ross Geller préféré dans Friends. Sur la photo (capturée d'une video surveillance), l'on voit l'homme en question et évidemment, la ressemblance est saisissante. Tellement saisissante que... David Schwimmer a tenu a prouver son innocence !

L'homme recherché par les forces britanniques

La réponse de David Schwimmer

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) 24 octobre 2018

«Officiers, je jure que ce n'était pas moi. Comme vous pouvez le constater, j'étais à New York. A la police de Blackpool qui travaille d'arrache-pied, bonne chance dans vos recherches», a écrit l'acteur en postant sa vidéo sur Twitter. Une dose d'humour qui, évidemment, a fait rire sur la toile.