Virgin Tonic : La Playstation 5 sortira le 19 novembre prochain !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de jeux vidéos ! Si ces derniers l'attendaient avec impatience, le compte Twitter de Playstation France vient d'annoncer officiellement la sortie de sa dernière console pour le 19 novembre prochain. Il faudra donc s'armer d'encore un peu de patience avant de découvrir, dans quelques semaines, ce que nous réserve la toute dernière version de cet appareil devenu légendaire. Annoncée au prix de 499,99 euros (prix maximum conseillé), la Playstation 5 se veut moderne et ultra design. Pour les plus petites bourses, une version "digital edition" dépourvue de lecteur Blu-ray sera disponible à 399 euros.

À en croire plusieurs sources, Sony devrait proposer cinq jeux maison : Astro’s Playroom, Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Sackboy A Big Adventure. En parallèle, des éditeurs-tiers prévoient de sortir Call of Duty : Black Ops Cold et Assassin’s Creed Valhalla. Enfin, pour les fans de la PS5 les plus pressés, il sera possible de pré-commander leur nouveau joujou à partir du 22 septembre prochain.