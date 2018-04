Virgin Tonic : La Pizza 111 fromages entre dans le livre des records !

Les amateurs de pizza le savent, rien ne vaut la pizza 3 ou 4 fromages. Mais dans le monde merveilleux de la pizza, on ne s'arrête jamais d'imaginer de nouvelles recettes. Ainsi, avec 101 formages, une pizza américaine avait décroché la première place dans le livre des records. Tenez-vous bien, on a trouvé mieux que ça : la pizza aux 111 fromages a été imaginées par des berlinois et bien sûr, elle a détrôné la pizza américaine (qui en contenait 10 de moins).

Cette pizza qui, maintenant, est une réalité, a été imaginée par la Pizzeria Vadoli, implantée à Berlin. Côté fromages, on a l'embarras du choix : roquefort, reblochon, pecorino... il y en aura pour tout le monde ! Alors, oseriez-vous en manger ne serait-ce qu'une part ?!