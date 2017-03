Virgin Tonic : La peur la plus courante lors d'un premier rencard est...

Ah, le premier rencard. Vous vous demandez s’il existe des techniques précises pour réussir un "first date" ? Vous serez déçus d’apprendre qu’il n’y a malheureusement pas de secret universel. Chaque personne que vous emmènerez en rendez-vous possèdera sa particularité et ses préférences. Par exemple, 37% des français aiment les surprises au premier rendez-vous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde comme l'indique ce chiffre. Puisque nous ne pouvons pas vous assurer un "date" réussi à tous les coups, aujourd'hui, on vous en apprend un peu plus sur l'une des angoisses qui vous effraient le plus dans cette première étape.

Sachez que d'après le célèbre site de rencontre Meetic, lors d'un premier rendez-vous, votre peur numéro 1 est d'avoir une mauvaise haleine ! Outre les questionnements basiques du style "et si je m'ennuie ?", "j'espère qu'il sera pareil que sur les photos", ou le simple fait d'avoir peur d'être soi-même ennuyant pour l'autre, votre peur première est de sentir mauvais de la bouche ! Alors, redoublez de vigilance, détendez-vous et surtout, restez vous-même !