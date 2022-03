Virgin Tonic : La Parizza a débuté, savez-vous ce que c'est ?

Vous êtes un professionnel de la pizza, pasta ou de la gastronomie italienne ? Cet événement est fait pour vous !

Véritable révélateur de tendances, Parizza, en association avec Sandwich & Snack Show, représente le plus grand rassemblement européen des fournisseurs de la restauration rapide, italienne, asiatique et de la vente à emporter. D'ailleurs, pour sa 15ème édition en France, le salon Parizza accueillera le Championnat de France de la Pizza. On ne sait pas vous, mais nous ça donne faim dès le matin !

Couvrant tous les métiers de la restauration italienne (produits alimentaires, boissons, emballages, équipements, services, technologie, etc.), Parizza accueille chaque année tous les professionnels du secteur grâce à ses exposants de qualité et ses nombreuses innovations.

Pour commander votre badge, cliquez ICI !