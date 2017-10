Virgin Tonic : La nouvelle tendance mode ? Les extensions de poils de nez !

Bon, bon, bon. Tous les matins, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous font passer par toutes les émotions avec des jeux insolites, et des news en tout genre ! Si l'on vous racontait la fabuleuse histoire de cette jeune femme qui cherchait un compagnon sur Twitter pour l'accompagner à un mariage, on change un peu de sujet et on vous parle tout de suite d'une nouvelle tendance. Depuis quelques jours, c'est l'étonnement sur Instagram. Une internaute sous le pseudonyme de gret-chen-chen a exposé ses narines et posté un selfie à l'esthétique pour le moins avant-gardiste !

Nose hair extension #nosehair #lashes #extensions #beauty #selfie #eyelashextensions #falselashes #加藤一二三 Une publication partagée par GretChen Chen (@gret_chen_chen) le 4 Oct. 2017 à 12h39 PDT

L'internaute, qui considère les narines comme étant un territoire inexploité, a alors décidé d'innover et d'ajouter une touche personnelle à son bas de nez. Et il semblerait que cette tendance soit déjà un succès puisqu'elle a déjà fait le tour du globe. Si les poils de nez sont souvent considérés comme disgracieux, cette internaute connait pour l'instant un succès avec cette nouvelle "mode", qui connait déjà un réel succès en Asie. Alors, les poils du nez sont-ils une tendance avant-gardiste ou juste de mauvais goût ?