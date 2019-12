Virgin Tonic : La nouvelle tendance dans les salles de classe ? Le vélo de bureau !

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène à Lapalisse dans l’Allier - et plus précisément dans ses collèges où une petite nouveauté est actuellement testée. Croyez-le ou non, les élèves se relaient tout au long du cours pour... faire du vélo de bureau !

En vélo !

Quésako ? Les vélos de bureau sont comme des vélos d’appartement... à la seule différence qu'ils sont dotés d'un mini bureau à la place du guidon. Les candidats, tous volontaires, s’inscrivent en début de cours. Selon le 20 minutes, les professeurs ont constaté que ça canalisait les enfants en difficulté d’apprentissage et d’écoute. À chaque fois qu’ils sont sur le vélo ils sont productifs. Il y en a quatre pour l’instant mais le directeur en prévoit pour toutes les classes...