Virgin Tonic : La moitié des réunions ne sert à rien !

Marre de la réunionite aigüe ? On dirait bien ! Réalisée entre le 3 et 19 avril auprès de 1.012 membres d'entreprises de 500 salariés et plus, une étude d'OpinionWay vue sur France Soir révèle que les sondés passent en moyenne 4,5 heures hebdomadaires en réunion. Ce qui fait en tout trois semaines et demie sur une année de travail (même deux fois plus chez les cadres). Mais le plus inquiétant, c'est combien les réunions sont perçues comme inutiles. Seules 52% des réunions sont considérées comme productives et 18% aimeraient plus un "objectif clairement défini". 26% des salariés interrogés ne voient pas non plus pourquoi il s'y trouvent... Voilà aussi ce que les Français détestent le plus chez leur collègue.

Résultat, pas mal de salariés déconcentrés en réunion ! 44% d'entre eux passent du temps sur leur ordinateur ou smartphone. Mais pas seulement ! Un tiers des Français avouent avoir tendance à faire une petite sieste en réunion. En tout cas, les entreprises ont visiblement quelque chose à revoir dans leur fonctionnement puisque seule une réunion sur quatre aboutit à une prise de décision nous apprend l'étude.