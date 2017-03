Virgin Tonic : La moitié de vos amis ne ressentent pas la même chose pour vous !

Ce matin Camille Combal et la team du Virgin Tonic se la jouent psychologues et viennent briser toutes nos illusions. A priori l'amitié c'est comme l'amour, ça ne marche que si c'est réciproque. Eh bien on a le regret de vous annoncer que dans bien des cas pourtant les gens , qu'on estime être des amis pour nous, ne considèrent pas du tout être dans une relation d'amitié avec nous ! C'est une étude publiée dans la revue PLosOne et repérée par Slate qui pose la question de savoir si on est "les amis de nos amis" et la réponse est cinglante : si dans 94% des cas les individus testés estimaient qu'un de leur camarade étaient leur ami et que cette amitié était réciproque, en vérité seul 53% des amitiés étaient réciproques !

Cette étude souligne donc le fait qu'on serait très mauvais pour jauger si les relations qu'on établit avec les autres tiennent de l'amitié ou pas. Pour les chercheurs cela s'expliquerait par le fait qu'on désire parfois tellement fort que quelqu'un soit notre ami qu'on finit par croire qu'il l'est. Il serait également possible que nous prétendions ne pas être ami avec une personne pour nous protéger dans la crainte que l'autre ne nous considère pas comme un ami ! C'est compliqué tout ça et si vous voulez continuer à vous prendre la tête on vous laisse considérer si l'amitié homme/femme existe ou si vous aimez les amis de votre conjoint !