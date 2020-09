Virgin Tonic : La maison du Prince de Bel-Air disponible sur Air b'n'b !

C'est la bonne nouvelle de la semaine ! La série culte fête ses 30 ans et pour l'occasion, la magnifique maison de la série est disponible sur Air b'n'b ! Ceux qui se l'offriront le temps d'un séjour pourront vivre "le séjour le plus frais de tous les temps", explique l'annonce. La maison qui a abrité le tournage de la célèbre série est disponible pour 30 dollars (soit 25 euros). Traduction, elle est accessible !

C'est Will Smith qui, le 13 septembre dernier, a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Sachez que si vous louez ce lieu d'exception, vous aurez accès à la chambre de Will, à sa salle de bain, au salon, à la piscine ainsi qu'à la salle à manger. Seule la cuisine ne sera pas ouverte. Par contre, "tous les repas seront fournis et servis sur des plateaux en argent, bien sûr".

Alors, vous vous y verriez ?