Virgin Tonic : La Maison Blanche engage une brigade pour sauver des documents déchirés par Donald Trump

A la maison Blanche, les employés ne chôment pas - surtout ceux chargés de reconstituer les documents déchirés par Donald Trump afin que ceux-ci soient envoyés aux Archives. D'après les témoignages d'anciens employés de la Maison Blanche (et relayé par le média américain Politico), il y aurait toute une brigade de fonctionnaires chargés de reconstituer les documents déchirés par le Président Américain. Alors évidemment, on pourrait se demander si tout cela est bien utile. Or, une loi votée en 1989 atteste que tous les documents consultés par le Président doivent être archivés. Et parce que certains documents finissent "en morceaux si petits qu'ils ressemblent à des confettis", la tâche est compliquée pour la Brigade.

Un brigade pour reconstituer les documents déchirés par Trump

“J'ai regardé mon directeur et lui ai dit ‘vous êtes sérieux ?' On gagne plus de 60 000 dollars par an, on devrait faire des choses beaucoup plus importantes que ça”, témoigne Reginald Young, un ancien employé de la brigade. "J'avais l'impression de faire le travail le plus ingrat qu'on aurait pu me demander à moins de devoir vider les poubelles.” Visiblement, Donald Trump donne du fil à retordre à ses équipes...!