Virgin Tonic : La livraison (révolutionnaire) dans le coffre de votre voiture arrive !

Après avoir découvert que les parents privilégieraient les enfants du même sexe qu’eux, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous dévoilent une nouvelle information assez insolite ! Le géant du e-commerce Amazon continue de nous épater en expérimentant de nouvelles techniques pour rendre notre quotidien plus simple. D'ailleurs, sa nouvelle trouvaille est aussi pratique que terre à terre et on se demande pourquoi personne n'y a pensé avant ! Sachez que vos colis pourrait bientôt arriver directement dans le coffre de votre voiture !

On connait tous le stress du passage du facteur à la maison lorsque l'on est dans l'attente d'une livraison et la tristesse ressentie après avoir raté son passage... Grâce à une alliance signée avec Audi et le service de livraison DHL, Amazon met en œuvre un nouveau mode de livraison assez révolutionnaire, rendu possible par la géolocalisation ! Le client devra accepter que son véhicule soit localisable sur le créneau horaire de la livraison, afin que le livreur puisse alors y déposer le colis. Amazon n'a pas précisé la manière dont sera sécurisée la livraison, ni comment le livreur pourra avoir accès au coffre, mais on est curieux de voir le fonctionnement de cette nouvelle forme de livraison !