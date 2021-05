Virgin Tonic : La lettre de ces jumelles parcourt 1000km en ballon, découvrez ce qu'a fait celui qui l'a trouvé !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au cœur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

L'affaire remonte déjà à plusieurs mois ! En effet, en décembre dernier, Luna et Gianella ont lâché un ballon dans le ciel du Kansas, où elles résident, avec leur lettre destinée au Père Noël accrochée dessus. N'ayant jamais eu de réponse, la maman des deux fillettes de 4 ans s'est alors dit que le ballon s'était perdu. C'était sans compter Alvin Bamburg, un homme qui réside en Louisiane, qui a trouvé le ballon dans un arbre près de chez lui et qui a tout de suite été touché par la lettre de Luna. Le ballon aurait alors parcouru pas moins de 1000 kilomètres. Seulement voilà, l'homme a pris cette liste au premier degrés et a décidé de réaliser les vœux de la petite fille. "J’ai eu la surprise de trouver un morceau de papier jaune plié et scellé avec une étoile rouge. J’ai découvert que c’était une lettre au père Noël, envoyée depuis le Kansas par une certaine Luna" a t-il confié à la presse locale à propos de cette histoire hors du commun. Après avoir tissé des liens à distance, les deux familles ont décidé de se voir en avril dernier. Bien évidemment, Alvin n'est pas arrivé les mains vides puisqu'il est venu avec le dernier souhait de Luna : un chiot. Une jolie histoire qui a ému l'Amérique !