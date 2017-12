Virgin Tonic : La légende Johnny Hallyday est décédée à l'âge de 74 ans

Si l'on apprenait hier que Valérie Lemercier prépare un biopic sur Céline Dion qu'elle incarnera, les bonnes nouvelles ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui et pour un grand nombre, le 6 décembre ne sera plus un jour comme les autres. Cette nuit, à 2h44, dans sa maison à Marnes-la Coquette, entouré de ses proches. C'est sa femme, Laeticia Hallyday, qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué bouleversant : "Mon homme n’est plus..."

La France s'apprête à un vivre un vrai jour de deuil en perdant sa dernière légende, dont le cancer aurait finalement eu le dernier mot. Cela faisait des années que l'idole se battait contre la maladie. Depuis des semaines, son état de santé donnait des signes alarmants de dégradation et aujourd'hui, c'est officiel. Johnny Hallyday, la légende du rock, aussi connu en France qu'à l'étranger, s'est éteint à l'âge de 74 ans. On adresse notre courage à ses proches et ses fans...