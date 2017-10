Virgin Tonic : La France est le pays qui consomme le plus de... saucisson !

Il y a quelques semaines, nous évoquions avec vous l'histoire de cette retraitée qui faisait ses courses à Auchan pour... 1,4 milliard d'euros ! On se demande bien si il y avait du saucisson dans son cadis ce jour-là. Cela n'en serait pour le moins pas étonnant quand on connait l'amour que portent les français au saucisson ! Et d'ailleurs, sachez que la France est le pays qui en consomme le plus ! Plus de 70,000 tonnes de saucissons sont consommés chaque année par les français ! En d'autres termes, sachez que chaque seconde, les Français consomment 2,2 kilos de cette spécialité !

À l'apéro, au déjeuner, au diner ou autres, les français n'en oublient jamais leur doux saucisson et comme on le dicton le dit si bien, "tout est bon dans le cochon" ! Cette année encore, la France obtient la première place d'un classement assez étonnant, celui des pays les plus consommateurs de saucisson !