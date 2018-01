Virgin Tonic : La Française des Jeux bloque les numéros prédits par Viktor le mentaliste mais ...

Hier, nous parlions de techniques de dragues, sommeil... Camille Combal et toute l'équipe nous dévoilaient le par exemple le Top 3 des métiers qui séduisent le plus les hommes sur Tinder ainsi que des petites habitudes des français concernant la drague. Aujourd'hui, on change de registre et on vous parle de mentalisme et de Loto ! Ce lundi 8 janvier, la Française des Jeux faisait rêver les français en dévoilant la mise de ce lundi : pas moins de 2 millions d'euros à gagner. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu à cause de Viktor, le mentaliste...

En parallèle, juste avant le tirage au sort, le mentaliste dévoilait une combinaison de chiffres qui, selon lui, devait permettre de remporter le gros lot au Loto. Celle-ci était la suivante : 23-34-20-4-5 et 6 (pour le numéro complémentaire). L’annonce n’a pas laissé indifférent des milliers de spectateurs qui se sont empressés de jouer ces chiffres. La Française des Jeux a été forcée de bloquer les numéros et d'annuler le tirage puisque depuis le 6 mars 2017, il est impossible de soumettre plus de 45 fois une combinaison identique. Résultat ? Aucun chiffre prédit n'est sort au tirage officiel...