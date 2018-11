Virgin Tonic : La fin du tournage de Stranger Things, célébrée par les acteurs ! 

Netflix vient de confirmer la fin du tournage de la saison 3 de Stranger Things. Un tournage qui s'est notamment vu décalé d'un mois. Eh oui, vous retrouverez Eleven, Dustin, Luca, Mike et compagnie qu'à l'été 2019. Cela parait bien loin, on sait... Mais même si on a pas pu célébrer Halloween en chillant devant la série, ce n'est pas grave.

ᴸᵉ ᵗᵒᵘʳⁿᵃᵍᵉ ᵈᵉ ˡᵃ ˢᵃᶦˢᵒⁿ ³ ᵈᵉ ˢᵗʳᵃⁿᵍᵉʳ ᵀʰᶦⁿᵍˢ ᵉˢᵗ ᶠᶦⁿᶦ — Netflix FR & BE (@NetflixFR) 14 novembre 2018

L'annonce de fin de tournage a été faite par Netflix via Twitter. Un petit message pour rassurer les aficionados de l'Upside Down. La saison 3 sera plus sombre que les précédentes et ce n'est pas pour nous déplaire. On flippera davantage et on s'accrochera à la personne qui se tiendra à nos côtés, c'est tout. Rien de bien méchant, en soit ! L'annonce Netflix a été suivi de celle du casting qui célèbre également l'achèvement du tournage.