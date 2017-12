Le Virgin Tonic fera son grand retour en janvier pour une nouvelle année pleine de surprises. Mais pour patienter tranquillement en attendant que Camille et son équipe reviennent en studio, on vous a préparé un petit florilèges des news insolites les plus marquantes de cette année 2017. Au programme, la famille royale britannique, par exemple. Connaissez-vous les règles WTF que ses membres doivent appliquer ? Non ? Bonne nouvelle, on a de quoi parfaire votre culture. De rien !

Faire partie de la famille Royale, ce n'est pas toujours une partie de plaisir... nous au moins, on n'a pas à appliquer on ne sait combien de règles toutes plus folles les unes que les autres.

Croyez-le ou non, cet homme s'est incrusté dans la série Netflix favorite de sa petite-amie. Le but ? La demander en mariage. Clairement, il a tué le game.

Depuis la reprise de la saison, on a vu passer quelques champions. Mais celui qui a braqué un salon de coiffure avec un sabre pour repartir avec un pot de gel, lui, il a battu tous les records.

A Toulouse, une femme a confondu une bouche de métro avec l'entrée d'un parking... heureusement, plus de peur que de mal !

Souvenez-vous, il y a quelques mois, on vous parlait de ces voyageurs Belges, qui, malheureusement, n'ont pas pu avoir leur train. Ce dernier avait été annulé parce que... les employés faisaient la fête !

Coté relations, on a beaucoup parlé des hommes cette saison. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'ils tombaient amoureux plus vite que les femmes ? Sauf qu'il y a un "mais"...il y a toujours un "mais".

Et puisque l'on parle des hommes, voici le top 3 des parties du corps qu'ils préfèrent chez les femmes. C'est cadeau !

Parlons déco ! Pour vivre heureux, voici tout ce que vous devriez avoir dans votre appart... un conseil, investissez dès maintenant dans les bougies parfumées.

Pour bien démarrer l'année, voici les prénoms qui seront le plus tendance en 2018 !

Enfin, on termine avec une info qui a clairement intéressé les femmes ce début de saison : à quel âge les hommes deviennent-ils matures ? Allez, les paris sont ouverts !

Camille, Clément, Ginger, Nico et Mélanie reviendront dès la semaine prochaine et promis, ils auront des tonnes de nouvelles news à vous communiquer !