Virgin Tonic : La doublure des mains de Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up est française

C'est l'un des plus gros succès de ce début d'année : disponible sur Netflix, Don't Look Up réunit un casting cinq étoiles : Ariana Grande, Meryl Streep, Jennifer Lawrence mais aussi Leonardo DiCaprio (entre autres) se donnent ainsi la réplique. Or, si vous avez vu le film, vous savez que vient un moment où le personnage interprété par DiCaprio écrit une équation au tableau... eh bien, sachez qu'en réalité, c'est la doublure de l'acteur qui a l'inscrite et, petit bonus, il est français.

Michaël Marsset est originaire du Finistère. Astrophysicien à Boston, il a ainsi tourné cette courte scène à la place de Leonardo DiCaprio. Ce qu'il faut savoir, c'est que la directrice de casting souhaitait trouver quelqu'un capable d'écrire de façon fluide et naturelle une équation complexe afin de calculer la trajectoire de l’astéroïde (si vous l'avez manquée, il s'agit d'une scène au début du film, montrant le scientifique interprété par DiCaprio effectuer des calculs devant ses étudiants).

« J’ai pu participer activement à la réflexion sur la scène avec Adam Mc Kay, le réalisateur, et la consultante scientifique qui a accompagné le film », explique ainsi Michaël Marsset

Une doublure pour Leonardo DiCaprio

Avec Don't Look Up, Netflix alerte (à sa façon) sur les dangers du réchauffements climatiques. Si vous ne l'avez toujours pas vu, rendez-vous sur la plateforme !