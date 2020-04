Virgin Tonic : La demande de fromage râpé augmente et il faut du personnel !

Ce matin avec le Virgin Tonic, direction Charchigné en Mayenne ! Vous l'avez peut-être déjà observé que dans les supermarchés de France et grandes surfaces, on s’arrache certains produits tels la farine, les pâtes ou encore... le fromage râpé ! Résultat, une entreprise cherche à recruter 250 personnes de plus pour en produire…

La demande explose !

L'on parle ici du groupe Lactalis, qui se voit maintenant débordée par la demande d’emmental râpé dans les grandes surfaces. Pour vous donner une idée, chaque jour, près d'un million de litres de lait venant de 750 producteurs laitiers à travers la France sont traités. L’entreprise tourne à plein régime et cherche à recruter plus de 250 personnes pour répondre à la demande qui explose