Virgin Tonic : La couleur de nos rêves dépend... de la télévision

Vous le savez, bien souvent, nos rêves sont une continuité de ce que nous vivons dans la journée. Il n'est pas donc pas si étonnant de rêver de ce que nous avons vu à la télévision, par exemple. Or, il semblerait que la couleur de nos rêves dépende justement de la télé. Explications avec Clément l'Enfume ce matin !

La couleur de nos rêves dépend de la télé

Selon un un chercheur américain, Eric Schwitzgebel, les gens rêvaient en couleurs depuis l'Antiquité. Rien d’étonnant à cela. Mais à partir de 1920, ils se sont mis à rêver en noir et blanc : Un phénomène qui dans les années 1950, devient la norme. Plus personne ne semble rêver en couleurs : « La première moitié du XXe siècle a vu l’essor du film en noir et blanc, et il est probable que l’émergence de l’idée que les rêves sont en noir et blanc est liée à ce changement de technologie. », explique le chercheur.

Les personnes âgées ayant plus connu la télé en noir et blanc auront ainsi tendance à rêver en noir et blanc. Et si nous regardons plus de télé en noir et blanc... nous rêverons en noir et blanc.