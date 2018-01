Virgin Tonic : La cigarette électronique augmenterait le risque de cancers et de maladies cardiaques

Alors que nous apprenions hier que les sandwichs pollueraient autant que les voitures, on vous parle ce matin de l'allié le plus controversé de l'homme : la cigarette électronique. Alors qu'elle est depuis quelques années, l'alternative la plus pratique, une étude américaine met en lumière un fait qui va déplaire aux vapoteurs... Ces derniers auraient des risques plus élevés de développer cancers et maladies cardiaques que les non-fumeurs ! Des expériences scientifiques réalisées par des chercheurs américains mettent en évidence un lien entre la fumée des cigarettes électroniques et une hausse des risques d'attraper un cancer des poumons, de la vessie ou du cœur !

Les chercheurs dont le professeur Moon-Shong Tang, professeur de médecine environnementale, affirment : "Bien que les cigarettes électroniques contiennent moins de substances carcinogènes que les cigarettes conventionnelles, le vapotage pourrait présenter un risque plus grand de contracter un cancer pulmonaire ou de la vessie ainsi que de développer des maladies cardiaques". Bon, cela étant dit, il faut prendre cette étude avec des pincettes et attendre davantage de preuves dans un futur proche. Aussi, il semble évident que le meilleur choix resterait de ne rien fumer. Que pensez-vous de cette étude ?