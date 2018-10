Virgin Tonic : la célèbre trilogie du samedi revient sur 6ter !

La chaîne M6 a annoncé que sa fameuse trilogie du samedi soir qu'on avait l'habitude de regarder en famille -un verre de soda à la main et un paquet chips pour accompagner, ferait son grand retour. Seul hic, eh bien, ce ne sera ni le samedi ni sur M6. Repris par 6ter, chaîne TNT du groupe, elle sera désormais diffusée le mardi soir. La trilogie du samedi devient donc la trilogie du mardi ! Bon, ça sonne tout de suite moins bien mais le concept reste le même. Un épisode de trois série à raison d'un soir par semaine. Tous les nostalgiques des années 90 et début 2000 pourront donc se satisfaire de ce retour. On se souvient notamment de Charmed, Roswell, Buffy Contre Les Vampires, Dark Angel, Smallville ou encore Le Caméléon. Ah que de souvenirs ! Perso, l'idée nous enchante et on compte bien de nouveau en faire un rendez-vous incontournable.

Bien entendu, on aurait aimé retrouver nos vieilles séries mais on est en 2018 et les séries afflues. A partir du 6 novembre, adieu les trois P, Sunnydale et compagnie... et bonjour Once Upon A Time (septième saison), Siren et Supernatural (douzième saison).