Virgin Tonic : La Casa de Papel, quel personnage es-tu selon ton signe astro ?

Bélier - Marseille : Tu es quelqu'un d'autoritaire. Tu es aussi très mystérieux(se) et tu prends la parole uniquement quand c'est nécessaire. Si tu as tendance à être un suiveur, tu n'hésites jamais à prendre les devants

Gémeaux - Lisbonne : Tu es quelqu'un d'intelligent(e) et tu t'adaptes très vite, et comme Raquel, tu trouveras toujours une solution pour arranger les choses. Malheureusement, tu es tout aussi influençable.

Cancer - Nairobi : Tu caches ta sensibilité sous ton fort caractère et tu as besoin d'organisation. Tu es prêt(e) à faire des compromis pour faire disparaître les tensions autour de toi !

Lion - Arturo : Désolé... Mais tu es aussi ambitieux et tu es aussi à la recherche de reconnaissance. Le paraître est important pour toi, et les autres doivent savoir que tu es là. Quitte à devenir orgueilleux.

Vierge - El Profesor : Tu es définitivement El Profesor (à lire avec l'accent espagnol). C'est le signe de l'ordre, de l'organisation et de la précision. Tu pourrais toi aussi faire ton casse (presque) parfait.

Balance - Monica : Tu as besoin d'harmonie et d'équilibre. Ta tendresse te permet de te lier rapidement aux gens mais ton hypersensibilité te faire défaut. Tu essayes de faire abstraction des événements du passé pour te protéger et avancer