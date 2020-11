Virgin Tonic : La campagne d'hiver des Restos du Coeur démarre aujourd'hui

En cette période de crise économique et sanitaire, les Restos entament leur 36 ème campagne - et celle-ci s'annonce intense. L'enjeu cette année pour l'association qui s'attend à devoir aider au moins un million de personnes "est de continuer à faire face. Dans l’urgence mais aussi sur le long terme", précise le 20 minutes. Notez que l'an passé, près de 875 000 personnes ont pu bénéficier de l'aide des Restos alors que 136,5 millions de repas ont été distribués.

La campagne des restos commence aujourd'hui

« Je pense que cette année on dépassera le million de personnes », a annoncé Patrice Blanc, président de l’association. Les inscriptions à la campagne d'hiver ont augmenté de 10 % et les situations varient "selon les départements". Plus que jamais, en cette période, les Restos sont nécessaires : la crise sanitaire a fortement affaibli les foyers et a accentué la précarité des jeunes.

Pour faire un don aux Restos, rendez-vous ICI.