Virgin Tonic : La calvitie dépendrait aussi de la taille !

Même en terme capillaire les filles et les garçons sont différents. La gente féminine a non seulement la chance de voir ses cheveux vivre plus longtemps que ceux d’un homme mais ne connaîtra que très rarement ce fléau chez la gente masculine qu’est la calvitie. Un quart des hommes commencent à voir tomber leurs cheveux dès l’âge de 20 ans, et à l’âge de 60 ans, ce sont 2/3 d’entre eux qui ne pourront pas y échapper. Plusieurs facteurs sont mis en cause, la niveau de testostérone, les gènes, le stress aussi mais également, et plus surprenant, la taille. C’est ce que relève une étude allemande de l’Université rhénane Frederic-Guillaume de Bonn dont on vous parle ce matin dans la matinale Virgin Tonic !

Selon les chercheurs en charge de l’étude, les hommes de petite taille ont plus de chance d’être atteints par la calvitie. Ils expliquent cela par la puberté accélérée qu’ils ont subi et la fusion de plaques de croissance dans leurs os. Il existe aussi un lien entre couleur de peau, forte densité osseuse et calvitie également. Plutôt étonnant, non ? Par ailleurs, Camille Combal et son équipe ont également parlé ce matin du fait que les femmes sont plus matures que les hommes au même âge, cela a été prouvé !