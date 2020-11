Virgin Tonic : La boîte de Noël pour les plus démunis, la petite attention qui fait du bien pour les Fêtes

Lancée en Franche-Comté, cette jolie initiative est en train de se répandre partout dans le pays. Mais, qu'est-ce que cette "boîte de Noël pour les plus démunis" ? Le principe est simple : il vous suffit de prendre une boîte (à chaussures, par exemple) et de la décorer. Embellissez-la et glissez-y pas moins de cinq petites choses :

UN OBJET CHAUD (PULL, GANTS, ÉCHARPE, UN PLAID...)

UN PRODUIT DE BEAUTÉ

UN LOISIR (LIVRE, BD)

QUELQUE CHOSE DE BON

UN PETIT MOT DOUX

Indiquez ensuite à qui cette boîte est destinée : est-elle faite pour un homme ? Pour une femme ? Une fois que cela est fait, il ne vous reste plus qu'à trouver un point de collecte dans votre ville via internet. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile d'en trouver un. Les cadeaux sont ensuite distibués à des associations qui, elles, les re-distribuent à des personnes en difficulté.

Un jolie geste en cette période.