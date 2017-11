Virgin Tonic : L'ours en peluche perdu à l'aéroport d'Edimbourg voyage dans le cockpit pour le retour

Il y a des situations où les réseaux sociaux sont d'une grande aide ! Une petite fille de 4 ans (prénommée Summer) a oublié son doudou Teddy dans la zone d'embarquement de l'aéroport d'Edimbourg, rapporte Ouest-France. Parce que la petite fille était dévastée, ses parents ont eu l'idée de poster un message sur les réseaux sociaux - sans grande conviction, évidemment. Heureusement, une hôtesse de l'air (Kristy Walker) a vu leur bouteille à la mer. Ni une ni deux, elle est allée faire un tour aux objets trouvés. Et surprise ! Elle a retrouvé Teddy. Après ça, l'hôtesse de l'air a patiemment attendu que l'un de ses vols l'emmène tout droit chez Summer - à Kirkwall, une ville écossaise.

Teddy voyage dans le cockpit

Teddy was left at @EDI_Airport by accident on Mon ????

Following a FB plea by mum Donna, one of our cabin crew Kirsty Walter came to the rescue! He was shown some TLC (teddy loving care) on a flight to @KOIAirport last night & Summer was delighted to be reunited with Teddy! ????❤️ pic.twitter.com/UMcRAuk7P4

— Loganair (@FlyLoganair) 23 novembre 2017

Voilà comment le doudou Teddy s'est retrouvé à voyager dans le cockpit. Attaché à côté du pilote, le doudou a carrément été photographié - et le cliché a fait le tour du web. Depuis, Summer a retrouvé sa peluche. C'est le genre d'histoire qui nous redonne foi en l'humanité - un peu comme celle de ces deux mamans qui ont accouché dans les embouteillages Toulousains.