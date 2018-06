Virgin Tonic : L'odeur d'un passager force un avion Transavia à atterrir d'urgence

Le titre peut faire sourire et pourtant, c'est bien ce qu'ont vécu les passagers d'un vol qui reliait la Gran Canaria à Amsterdam : l'avion a dû se poser en urgence au Portugal. "La puanteur à bord était intenable, comme s'il ne s'était plus lavé depuis des semaines. Certains passagers se sont trouvés mal et se sont même mis à vomir. Pour nous épargner, l'équipage l'a même fait rester un moment dans les toilettes de l'avion", a expliqué l'un des passagers au média Laatste Nieuws.

Parce que la situation était extrêmement compliquée pour les passagers, le pilote de l'avion a donc dû atterrir en urgence à Faro, au Portugal. "L'équipage trouvait irresponsable de continuer à voler avec un passager qui semblait malade. L'appareil a donc été dévié pour des raisons médicales, mais il est exact qu'il dégageait une certaine odeur", a communiqué plus tard la compagnie. Comme quoi, il s'en passe des choses dans les avions !