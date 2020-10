Virgin Tonic : L'Italie recherche des goûteurs de tiramisu !

Vous aussi vous êtes comme Nico du bureau ? Un amateur de tiramisu ? Voilà votre chance de déguster les meilleurs ! En effet, les organisateurs de la Coupe du monde du meilleur tiramisu sont à la recherche de 100 testeurs afin de départager les pâtissiers. Un événement qui se déroulera en Italie du 30 octobre au 1er novembre prochain et qui verra s'affronter plus de 200 participants. L'occasion de manger gratuitement votre dessert préféré et de tester vos performances en la matière.

Pour l'occasion, les pâtissiers devront présenter deux desserts chacun : un classique et un plus original, mais toujours en respectant la base historique du tiramisu, à savoir des biscuits boudoirs et du mascarpone. Ils seront ensuite jugés par un comité de professionnels et par les 100 personnes choisies pour goûter les créations des pâtissiers !